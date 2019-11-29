Мэрия Москвы возложила расходы, связанные с бесплатным проездом по Центральным диаметрам, на частного перевозчика – Центральную пригородную пассажирскую компанию. В городской администрации посчитали, что компания недостаточно подготовила турникеты к обслуживанию карт «Тройка», что привело к сбоям. Официальные цифры не называются, однако, газета «Коммерсантъ» подсчитала, что потери Центральной пригородной пассажирской компании составят около трехсот миллионов рублей. Однако, аналитики считают, что возлагать на компанию всю ответственность за сбои по меньшей мере странно. Ее должен разделить и департамент транспорта Москвы.

После жалоб пассажиров на сбои в работе системы оплаты, мэрия объявила, что проезд по МЦД будет бесплатным до 8 декабря.