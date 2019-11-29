Глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов уволен

По некоторым данным, это решение связано с делом в отношении журналиста Ивана Голунова и публикацией подложных фотографий нарколаборатории.

Юрий Титов перешел на другую работу. Его пост займет Владимир Васенин, бывший начальник отдела информации и общественных связей ГИБДД по Пермскому краю, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции. Сам Титов озвучил такую же версию газете РБК. Однако до официального подтверждения о том, что он покинет пост сообщил паблик «Омбудсмен полиции». По его данным, уволить Титова хотели еще в июне, но чтобы не привлекать внимание СМИ это отложили на несколько месяцев. Связано решение было с делом в отношении журналиста Ивана Голунова. Когда его задержали, пресс-служба полиции опубликовала снимки нарколаборатории, которую, как утверждалось, обнаружили у корреспондента «Медузы» в квартире. Знакомые журналиста подчеркивали, что снимки явно было сделаны не там, но Титов это отрицал, продолжая настаивать на том, фотографии были сделаны по месту проживания Голунова. Позже в полиции все же признали ошибку и назначили служебную проверку. Сообщалось, что Титова привлекли к дисциплинарной ответственности, но к какой именно, неизвестно.

Сам Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили полицейские, но в их отношении так и не были возбуждены дела. Журналист пожаловался на бездействие следователей в суд – очередное заседание должно начаться в ближайшее время.