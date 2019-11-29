Круглый стол, посвященный репрессиям, прошел в Мосгордуме, несмотря на попытки сорвать мероприятие

Одним из инициаторов стала депутат Елена Шувалова, среди приглашенных в парламент был Алексей Навальный.

Найти общий язык с властью и силовиками, обсудив летние события, Шувалова предложила несколько дней назад. Мероприятие проанонсировал среди своих подписчиков основатель ФБК, призвав поучаствовать в обсуждении. Возле Мосгордумы утром собрались несколько десятков человек, но внутрь их пускать отказались. Как оказалось, встречу отменили в последний момент, а виноват во всем соратник Шуваловой по компартии, о чем она объявила толпе.

От обсуждения решили не отказываться, нескольким участникам дали пропуск в городской парламент. Вместе с ними на территорию попал провокатор, который выломал дверь в кабинет депутата Шуваловой. Ее коллега Екатерина Енгалычева попросила охрану задержать злоумышленника и вступил с ним в перепалку.

Беседа избранных депутатов с Навальным, его соратниками Любовью Соболь, Иваном Ждановым и другими, которые участвовали в выборах, все же состоялась. Представителей мэрии и ГУВД, разумеется, не было. За час с лишним участники успели обсудить моральный облик коммуниста Зубрилина, не исключив его смещения с поста главы фракции, говорили о трусости властей, которые своими действиями способствуют популяризации оппозиции.

После полудня участники встречи сделали групповое фото и стали расходиться. Навальный, пройдя пост охраны, не стал отвечать на вопросы журналистов и проследовал к своему внедорожнику. Депутат Шувалова, попрощавшись с ним, поприветствовала полицейских, которые вместе с ней пошли составлять заявление по поводу сломанной двери.

Полноценное мероприятие все равно провести нужно. В Мосгордуме сделать это не дадут. Решением проблемы могла бы стать встреча на альтернативной площадке, — сказал политик Алексей Навальный.

Навальный считает срыв заседания проявлением страха представителей партии власти.

Отмена круглого стола с участием основателя Фонда борьбы с коррупцией, политика Алексея Навального в Мосгордуме связана с регламентом. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Леонид Зюганов.

«Круглый стол у нас проводится от фракции. Никаких других возможностей по регламенту нет. Инициатор данного круглого стола Елена Шувалова не сказала нам о том, что в нем предполагается участие иной политической силы», — отметил он.

По словам Л.Зюганова, если на круглый стол приглашаются люди, не имеющие отношения к фракции, это обговаривается заранее. «Когда мы приглашаем на круглый стол другие политические силы, в данном случае это ФБК, Навальный, у нас возникает вопрос: почему мы не обсудили, что будет конкретно обсуждаться на данном столе, какая резолюция? Здесь нужно фракции садиться и совещаться», — пояснил депутат.

Вместе с тем Л.Зюганов не исключил, что такой стол «с участием широкого круга политических сил» будет проведен через какое-то время. «По политическим репрессиям мы проводили не одну акцию и обсуждали возможность организации круглого стола с привлечением широкого круга политических сил, где будет представлена «Справедливая Россия», «Яблоко», мы, «Левый фронт». Можно было бы и Алексея Навального пригласить», — отметил депутат.

Однако он добавил, что «подготовка такого стола займет немалое время». «Надо посовещаться с коллегами, посоветоваться с московским городским комитетом и с центральным комитетом», — заключил Л.Зюганов.