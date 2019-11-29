Центр организации дорожного движения Москвы предупреждает автомобилистов об ухудшении ситуации предстоящим вечером. Во второй половине дня ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами может образоваться гололедица. В ЦОДДе прогнозируют увеличение мелких аварий.