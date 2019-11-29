Центр организации дорожного движения Москвы предупреждает автомобилистов об ухудшении ситуации предстоящим вечером. Во второй половине дня ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами может образоваться гололедица. В ЦОДДе прогнозируют увеличение мелких аварий.
2019-11-29T13:30:00+03:00
2019-11-29T13:33:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 29 ноября 2019
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