Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь заявил, что у него нет доказательств того, что Россия вмешивалась в британскую политику. В интервью радиостанции LBC, он отметил, что ему неизвестны также факты о вмешательстве других стран. Власти Великобритании должны были опубликовать доклад, посвященный России, еще 4 ноября. В итоге публикацию отложили до того момента, пока в Великобритании пройдут выборы, запланированные на 12 декабря.
2019-11-29T13:30:00+03:00
2019-11-29T13:32:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2545747-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:30, 29 ноября 2019
Загрузка комментариев...