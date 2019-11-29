Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО

Теперь на Украине не будет, к примеру, прапорщика и мичмана. Вместо них установлено звание штаб-старшина, мастер-старшина. Кроме того, упраздняется название «полк» – теперь это будет бригада. Согласно принятой военной доктрине, полная совместимость вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО должна быть обеспечена к 2020-ому году.