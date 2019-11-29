Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО

Теперь на Украине не будет, к примеру, прапорщика и мичмана. Вместо них установлено звание штаб-старшина, мастер-старшина. Кроме того, упраздняется название «полк» – теперь это будет бригада. Согласно принятой военной доктрине, полная совместимость вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО должна быть обеспечена к 2020-ому году.
2019-11-29T13:30:00+03:00
2019-11-29T13:32:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 29 ноября 2019
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