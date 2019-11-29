Защитники природы блокировали на несколько часов штаб-квартиру французского отделения Amazon

Защитники природы блокировали на несколько часов штаб-квартиру французского отделения компании интернет-торговли Amazon. Акция приурочена к «черной пятнице» – крупнейшему дню распродаж. Эко-активисты держали плакаты с призывами отказаться от массового потребления товаров.
2019-11-29T13:30:00+03:00
2019-11-29T13:31:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 29 ноября 2019
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