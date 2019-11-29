Защитники природы блокировали на несколько часов штаб-квартиру французского отделения Amazon

Защитники природы блокировали на несколько часов штаб-квартиру французского отделения компании интернет-торговли Amazon. Акция приурочена к «черной пятнице» – крупнейшему дню распродаж. Эко-активисты держали плакаты с призывами отказаться от массового потребления товаров.