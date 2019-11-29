Мусорный полигон «Воловичи» под Коломной закрыт

Об этом сообщило областное правительство. Въезд на свалку перегородили бетонной плитой. За тридцать лет эксплуатации полигон, который беспокоил местных жителей, принял более двух миллионов тонн отходов. Теперь их переработкой займется специально построенный комплекс, — напоминает Интерфакс.
2019-11-29T13:30:00+03:00
2019-11-29T13:31:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 29 ноября 2019
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