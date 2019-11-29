Басманный суд Москвы отправил под арест нового фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева. Он пробудет под стражей до конца января будущего года. Суровцев был задержан накануне. По версии следствия, он во время протестной акции минувшим летом ударил сотрудника Росгвардии секцией металлического ограждения. Обвиняемый свою вину не признает.