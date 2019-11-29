Z Архив новостей новости
5 7 6 336
13:30, 29 ноября 2019

Басманный суд Москвы отправил под арест нового фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева

Басманный суд Москвы отправил под арест нового фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева. Он пробудет под стражей до конца января будущего года. Суровцев был задержан накануне. По версии следствия, он во время протестной акции минувшим летом ударил сотрудника Росгвардии секцией металлического ограждения. Обвиняемый свою вину не признает.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
Вы хотите уехать из России?
5 233 6 17204 27.11
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

США продолжают мешать Это и есть суть американской позиции — «не нужно». Циничной и деструктивной. Любой ценой оторвать от России Украину, привязав ее к себе. Пусть и ценой продолжающегося конфликта в Донбассе…

5 199 6 20021 28.11
Kсша, рф, украина, донбасс, политика, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Плохим танцорам США мешают Все, что случилось с Россией, ее власти устроили сами. Не только Путин…

5 107 6 11103 28.11
Kполитика, внешняя политика, власть, государство, мнения
Голосование
5 62 6 6750 27.11
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

+ Я буду участвовать в выборах председателя партии «Яблоко» Я буду участвовать в выборах председателя партии «Яблоко» Мы показываем всем, что мы есть. Мы показываем всем, что мы верны своим идеалам. Мы показываем всем, что мы не боимся и готовы взять на себя ответственность не только за партию, но и за страну…

5 109 6 12087 25.11
8читать ;смотреть
Kяблоко, партии, политика, видео, мнения
Новости

В России усилились эмигрантские настроения – хочет уехать каждый пятый россиянин Это выяснилось в ходе опроса Левада Центра…

5 56 6 6255
Блоги

Илья Варламов блогер

Диктатура здравого смысла Да, теперь антипрививочников в Германии будут штрафовать на сумму до 177 000 рублей, а их деток выгонять из школ. Это кажется подходящим наказанием за общественно опасное поведение…

5 120 6 13519 23.11
Kмедицина, общество, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Когда мешают врать и воровать Бориса Вишневского травят гадко и грязно. Травят не только через привычные кремлевские фейковые информагентства, но и с помощью откровенно заказной лжи на федеральных телеканалах. Кто и что за этим стоит, очевидно всем…

5 54 6 6555 11:36
Kполитика, партии, власть, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Будем и дальше развивать МЦД Для более тщательной наладки билетной системы #ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным…

5 59 6 8880 25.11
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Гребаная Спарта После новогодних праздников они начнут снова оперировать. На праздниках положено отдыхать, поэтому если кто-то еще за эти дни умрет — ну что же, зато все остальные славно отдохнут. А Настю Орлову уже не вернуть…

5 53 6 8689 28.11
Kмедицина, минздрав, здравоохранение, рф, дети, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Поддержка системных партий под разными этикетками ни к чему не приводит Ради этих денег и пересажали всю настоящую оппозицию летом, избили тысячи людей, завели московское дело и продолжают ломать судьбы в судах и тюрьмах…

5 51 6 8546 27.11
Kполитика, экономика, общество, мнения
Новости

Больше половины молодых россиян в возрасте до 24х лет хочет уехать из страны, выяснили социологи «Левада-центра» Это самый высокий показатель за последние 10 лет…

5 37 6 6531
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Когда родители лягут на рельсы — будет поздно» «Когда родители лягут на рельсы — будет поздно» Что происходит с жизненно важными лекарствами в России, почему импортозамещение не работает…

5 32 6 5640 28.11
8читать ;смотреть
Kмедицина, лекарства, здравоохранение, рф, видео, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Молодежь никуда бежать не собирается Даже те, кто уезжают, делают это для изучения языков, каких-то технологий, получения специальности, но не с целью приобрести новую «Родину»...

5 204 6 36659 27.11
Kполитика, общество, молодежь, эмиграция, мнения
Новости

В западной прессе появилось множество негативных публикаций на тему новой волны допингового скандала в России Особенно усердствуют в эпитетах американские СМИ…

5 36 6 6531
Блоги

Кусок эфира

Ян Рачинский: Мы иностранные агенты, как раньше говорили — враги народа Этот закон вызывает даже не раздражение, а брезгливость. Потому что он до такой степени безграмотно и дурно написан, я не понимаю, как его могли пропустить через профильные комитеты…

5 30 6 5559 27.11
Kобщество, законы, передачи, события

Популярное за неделю

Новости

Россиян в ближайшее время ждут две недели, в которых рабочими будут только два дня Это последняя неделя этого года и первая 2020-го. В Роструде раньше сказали, что работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе

5 6 6 25699
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

За время правления Путина Россию покинуло больше 2 миллионов человек — вот 2 миллиона только одних иностранных агентов. Ну, как при Сталине…

5 142 6 106106 23.11
#слушать 48:54 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование
Вы хотите уехать из России?
5 233 6 17187 27.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Реанимировать невозможно. Тут даже Путин бессилен Крымчане были просто в шоке от такой новости, все были уверены, что Сергей Аксёнов уже давно видный единоросс, так как на последних крымских выборах возглавлял список «Единой России» в Крыму!..

5 179 6 229413 25.11
Kединая россия, политика, власть, путин, крым, аксенов, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Как Путин и Ко деньги отмывали Как Путин и Ко деньги отмывали Чемезов — иностранный агент? Почему бы и нет?...

5 55 6 153011 23.11
Kэкономика, бизнес, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8183067
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4278358

Сегодня в эфире