Сборная России вышла в полуфинал Чемпионата мира по пляжному футболу

Наша команда накануне сумела переиграть действующих обладателей трофея – бразильцев.

Выйдя из группы лишь со второго места, наша команда уже в четвертьфинале попала на одного из главных фаворитов Чемпионата. Бразильцы на групповом этапе были в полном порядке, наколотив соперникам почти три десятка мячей. Ударно начали латиноамериканцы и игру с россиянами. К середине игры бразильцы были впереди 3-1. Российских пляжников это не только не смутило, но и воодушевило на изысканные по красоте голы. В итоге 4-3 в пользу нашей команды, которая теперь поспорит за выход в финал со сборной Италии. Вторую полуфинальную пару составят команды Португалии и Японии. Матчи этой стадии турнира пройдут завтра.

Ну а завершится Чемпионат мира по пляжному футболу в воскресенье 1 декабря.