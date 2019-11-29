Участник конференции назвал спикера из США пышногрудой блондинкой, его попросили не посещать мероприятия вуза

В Кирове участник конференции в госуниверситете назвал спикера из США пышногрудой блондинкой, после чего его попросили не посещать мероприятия вуза. Это был трехдневный образовательный интенсив об инновационных эко-системах, который вела американка Бриана Вайсингер. Руководитель интернет-академии маркетинга Лев Саламатов, присутствовавший на форуме, решил поделиться впечатлениями о мероприятии на своей странице в Фейсбуке. Именно там он назвал Вайсингер зеленоглазой, пышногрудой и симпатичной блондинкой. Вайсингер в комментариях к публикации подчеркнула, что получила несколько университетских дипломов не благодаря внешности, и раскритиковала Саламатова. Позже в комментариях высказался директор политехнического института Вятского государственного университета, который попросил Саламатова больше не посещать их мероприятия, — сообщает телеканал «Дождь».