Депутаты Государственной Думы предложили ввести обязательное психиатрическое освидетельствование для преподавателей

Законопроект появился после того, как доцент СПбГУ Олег Соколов признался в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко.

Авторами законопроекта выступили единороссы: Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко предлагают проводить психиатрический осмотр всех педагогов, которые устраиваются на работу в школы, колледжи и вузы. При этом, по мнению депутатов, ввести нужно и регулярные проверки уже работающих преподавателей. Делать это, как считают парламентарии, нужно не реже, чем раз в пять лет.

Более того, авторы инициативы рекомендуют руководителям учебных заведений отстранять от работы педагогов, в отношении которых возбудили уголовное дело или составили административный протокол. Депутаты пояснили, что появившийся законопроект связан с участившимися случаями преступлений, которые совершают педагоги.

В качестве примера единороссы привели историю доцента СПбГУ Олега Соколова. Его задержали в начале месяца в тот момент, когда он пытался выкинуть в воду реки Мойки отрубленные руки своей аспирантки Анастасии Ещенко. Позже историк признался в том, что убил девушку.

Сейчас Соколов находится под арестом. Из Петербурга, как сообщалось ранее, его намерены этапировать в московский изолятор «Матросская тишина».