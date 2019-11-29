В России появится мобильное приложение которое будет предупреждать пешеходов в наушниках о приближении автомобиля

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-президента предприятия ГЛОНАСС Евгений Белянко. По его словам, программа будет учитывать скорость движения автомобилей и дорожные условия. На разработку собираются потратить около пяти миллионов рублей. Источник финансирования Белянко не уточнил. Сервис должны начать тестировать в конце следующего года.