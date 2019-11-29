На Дальнем Востоке завершилось строительство первого автомобильного моста, соединяющего Россию и Китай. Длина сооружения составила 1080 метров. Мост соединяет города Благовещенск и Хэйхэ. Планируется, что его откроют весной будущего года. Проект оценивался почти в 20 миллиардов рублей.