На Дальнем Востоке завершилось строительство первого автомобильного моста, соединяющего Россию и Китай. Длина сооружения составила 1080 метров. Мост соединяет города Благовещенск и Хэйхэ. Планируется, что его откроют весной будущего года. Проект оценивался почти в 20 миллиардов рублей.
2019-11-29T12:30:00+03:00
2019-11-29T12:32:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 29 ноября 2019
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