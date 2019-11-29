За бесплатный проезд по МЦД придется заплатить Центральной пригородной пассажирской компании

Об этом пишет сегодня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-мэра Максима Ликсутова. Столичные власти считают, что компания не доработала программу обслуживания карт «Тройка», что обернулось сбоями. Из-за проблем с системой оплаты, мэрия объявила, что проезд по МЦД будет бесплатным до восьмого декабря.