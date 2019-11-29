За бесплатный проезд по МЦД придется заплатить Центральной пригородной пассажирской компании

Об этом пишет сегодня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-мэра Максима Ликсутова. Столичные власти считают, что компания не доработала программу обслуживания карт «Тройка», что обернулось сбоями. Из-за проблем с системой оплаты, мэрия объявила, что проезд по МЦД будет бесплатным до восьмого декабря.
2019-11-29T12:30:00+03:00
2019-11-29T12:32:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 29 ноября 2019
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