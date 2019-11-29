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12:30, 29 ноября 2019

Под Брянском взорвался артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны

Один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на замруководителя брянского отделения поискового движения «Россия» Юрия Кузнецова. Он уточнил, что взрыв произошел накануне во время поисковых работ. Погибшему молодому человеку было 32 года. Пострадавший – ему 47 лет – находится в реанимации.



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