Украинская «Нафтогаз» обратилась в латвийский суд с требованием наложить обеспечительный арест на активы «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» обратилась в латвийский суд с требованием наложить обеспечительный арест на активы «Газпрома». Как говорится в квартальном отчете российской компании, иск был подан в начале ноября. Заседание должно состояться в апреле. «Нафтогаз» просит привести в исполнение решение Стокгольмского арбитража. В прошлом году он обязал российскую компанию выплатить украинским партнерам более четырех с половиной миллиардов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.