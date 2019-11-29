Украинская «Нафтогаз» обратилась в латвийский суд с требованием наложить обеспечительный арест на активы «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» обратилась в латвийский суд с требованием наложить обеспечительный арест на активы «Газпрома». Как говорится в квартальном отчете российской компании, иск был подан в начале ноября. Заседание должно состояться в апреле. «Нафтогаз» просит привести в исполнение решение Стокгольмского арбитража. В прошлом году он обязал российскую компанию выплатить украинским партнерам более четырех с половиной миллиардов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.
2019-11-29T12:30:00+03:00
2019-11-29T12:31:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 29 ноября 2019
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