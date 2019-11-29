Защита сотрудника ФАС Тимофеева обжалует его арест по делу об избиении матери

Защита заместителя главы отдела по газовой промышленности Федеральной антимонопольной службы Максима Тимофеева обжалует решение Тверского суда Москвы о его аресте по делу об избиении матери. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Максим Пашков.

«Мы будем обжаловать решение суда», — сказал он.

Как напомнил адвокат, в уголовном деле об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Максим Тимофеев пока проходит подозреваемым. По версии следствия, он избил свою 80-летнюю мать, которая является инвалидом второй группы. О том же сообщила и она сама. Пожилая женщина получила открытую черепно-мозговую травму, височное кровотечение и попала в институт Склифософского. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, в День матери. Тимофеев уверяет, что его мать нанесла тяжелую травму себе сама. По его словам, она упала, пытаясь встать с кровати, и ударилась о мебель.

Как отметил М.Пашков, Тимофеев был задержан 24 ноября и доставлен в ОВД «Тверское», где «ему сломали ногу полицейские». «Через какое-то время он был отправлен в 36-ую больницу, где ему поставили диагноз «внутрисуставный перелом колена». 27 ноября его прооперировали, 28 ноября суд заключил его под стражу», — уточнил адвокат.



Защита настаивала на домашнем аресте, так как Тимофеев передвигается исключительно на костылях и якобы не в состоянии скрыться от следствия. «В ответ прокурор заявил, что Тимофеев сам себе повредил ногу, чтобы не попасть под арест.

Сам Максим говорит, что был избит в ОВД. Соответствующее заявление подано в Следственный комитет. Сейчас по данному факту будет проверка», — добавил М.Пашков.

Он также сообщил, что в настоящее время Тимофеев находится в 20-ой ГКБ, где есть охраняемый спецблок.