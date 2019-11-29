Футболисты ЦСКА потеряли шансы на выход в весеннюю стадию Лиги Европы

А вот ФК Краснодар продолжит борьбу в случае еще одной победы.

Краснодар принимал дома швейцарский Базель и добился непростой победы со счетом 1-0. Единственный мяч с пенальти провел Ари. Увы, в концовке матча форвард схлопотал вторую желтую карточку и был удален с поля. Теперь бразильский легионер не сможет помочь команде в решающем матче в Испании против местного Хетафе. Быки, напомню, смогут выйти из группы только в случае победы.

А вот столичные армейцы лишились даже теоретических шансов на продолжение борьбы в еврокубках. Российский клуб по прежнему не может выиграть в турнире ни одного матча. Накануне в Москве ЦСКА сыграл вничью с болгарским клубом Лудогорцем 1-1.

В таблице коэффициентов УЕФА Россия еще больше отстает теперь от Португалии. И выше 7-го места по итогам сезона подняться не сможет.