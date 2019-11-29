В Севастополе россиянку задержали по подозрению в шпионаже

Ей грозит от двенадцати до двадцати лет лишения свободы и штраф в полмиллиона рублей.

ФСБ считает, что задержанная была завербована иностранными спецслужбами и выполняла задание Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Она собирала некую информацию военного характера, — сказали агентству ТАСС в центре общественных связей ведомства. Там добавили, что уже возбудили уголовное дело о государственной измене. Имени россиянки или каких-либо других подробностей ФСБ не приводит.

В последний раз задержания по подозрению в шпионаже проходили в Севастополе в 2016-ом году. Тогда был арестован, и в последствии осужден бывший военнослужащий Черноморского флота Леонид Пархоменко, он получил четырнадцать лет колонии строгого режима. Суд признал, что экс-капитан второго ранга собирал и передавал Украине информацию, которая составляет государственную тайну.



Также, три года назад завели так называемое дело «украинских диверсантов». В Севастополе арестовали бывших сотрудников крымского аналитического центра «Номос» Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их знакомого Владимира Дудку. Суд заключил, что они по заказу Киева готовили на полуострове несколько диверсий.

Задержания по подозрению в шпионаже в пользу Украины проходят не только в Крыму. На прошлой неделе ФСБ отчиталось о том, что арестовала военнослужащего в Ростовской области, который, по их информации, собирал информацию для Киева.