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Эксклюзив Эха 11:33, 29 ноября 2019

Собственник киноцентра «Соловей» пообещал, что в новом здании будет кинотеатр больше и лучше нынешнего

Собственник киноцентра «Соловей» Вадим Меркин пообещал, что в новом здании будет кинотеатр больше и лучше нынешнего. Об этом он сообщил в письме главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову, опубликованному на сайте радиостанции.
«Я принял решение: сохранить функции кинотеатра и формат «длинных» показов в новом здании. Обновленный киноцентр будет намного лучше и просторнее существующего», — сказал В.Меркин.
По его словам, в настоящее время площадь всех кинозалов составляет менее 10% от общей площади здания — около 1500 кв. метров. В новом проекте под кинозалы отведено около 3500 кв. метров, при этом несколько залов будут предназначены для детского и подросткового кино. Целый этаж здания будет отдан под социально-ответственные проекты, в том числе под такие кинопоказы.
Как отметил В.Меркин, при приобретении здания он изначально планировал его снести и построить новое, так как оно не отвечало требованиям безопасности. «Противопожарная безопасность на нуле, при этом в большинстве залов один проход и ряды кресел вплотную примыкают к стене зала. Строение не представляет собой архитектурной ценности и сейчас абсолютно не подходит для проведения кинопоказов и других культурно-массовых мероприятий. А я, и как обычный человек, и как собственник, не хочу повторения трагедии «Зимней вишни», — подчеркнул он.
В.Меркин также рассказал о том, что будет с детской киношколой, которая функционировала в киноцентре. «На время строительства она продолжит работу в арендованном помещении. «Я буду признателен московским властям, если они предоставят временное «убежище» – нужно всего 250-300 кв метров, – но если не получится, сам возмещу все затраты, связанные с арендой», — заключил он.
Киноцентр «Соловей» закроется 2 декабря 2019 года. По информации СМИ, здание кинотеатра будет снесено и на его месте планируется строительство апартаментов общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров.
Позже сеть кинотеатров «КАРО» и киноцентр «Соловей» подписали соглашение о сотрудничестве и спецпрограмме проката «Соловей поет в КАРО», которое будет направлено на сохранение репертуарной сетки и ценовой политики киноцентра.



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