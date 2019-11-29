Каждый десятый россиянин, считающий себя православным, собирается соблюдать начавшийся Рождественский пост. Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Каждый четвёртый сказал, что пока не принял решения по этому поводу. Рождественский пост у православных начался сегодня и продлится до 6 января.