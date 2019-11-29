Консервативная партия Великобритании в случае победы собирается добиться пересмотра условий вещания Channel 4

Консервативная партия Великобритании в случае победы на парламентских выборах собирается добиться пересмотра условий вещания государственного канала Channel 4, который во время теледебатов поставил на место премьер-министра тающую ледяную скульптуру. Об этом сообщает издание Buzzfeed. Вчера канал организовал дебаты лидеров британских политических партий о глобальном потеплении. Среди приглашённых был премьер-министр Борис Джонсон. Он не пришёл на передачу, так же, как и правый политик Найджел Фараж. В итоге Channel 4 поставил на их место тающие ледяные скульптуры в форме нашей планеты. Это должно было продемонстрировать чрезвычайную ситуацию с климатом.

В Консервативной партии считают, что это была провокация, и канал нарушил Государственный Вещательный Кодекс.