Следственный комитет предъявил официальное обвинение бывшему руководителю НПО «Космос» Андрею Чернякову. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и в невыплате зарплаты, пишет газета «Коммерсантъ». Чернякова, в частности, обвиняют в хищении денег, полученных на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве и на строительство комплекса Академии дзюдо в Звенигороде.