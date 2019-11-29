Следственный комитет предъявил официальное обвинение бывшему руководителю НПО «Космос» Андрею Чернякову. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и в невыплате зарплаты, пишет газета «Коммерсантъ». Чернякова, в частности, обвиняют в хищении денег, полученных на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве и на строительство комплекса Академии дзюдо в Звенигороде.
2019-11-29T11:31:00+03:00
2019-11-29T11:32:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 29 ноября 2019
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