Депутат Мосгордумы Елена Шувалова подаёт заявление в полицию после того, как ей сломали дверь

Об этом сообщает пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш. Сегодня коммунист Шувалова собиралась организовать в Мосгордуме «круглый стол», посвящённый преследованию оппозиции. Среди тех, кто был приглашён на встречу, политик Алексей Навальный и его сторонники. Они сегодня пришли в Мосгордуму. Шувалова сообщила им, что в последний момент лидер фракции КПРФ Николай Зубрилин отозвал её заявку на проведение «круглого стола». Сторонники Навального говорят, что пришли провокаторы, которые сначала толпились перед Мосгордумой, а затем попытались ворваться к Шуваловой в кабинет.