Депутат Мосгордумы Елена Шувалова подаёт заявление в полицию после того, как ей сломали дверь

Об этом сообщает пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш. Сегодня коммунист Шувалова собиралась организовать в Мосгордуме «круглый стол», посвящённый преследованию оппозиции. Среди тех, кто был приглашён на встречу, политик Алексей Навальный и его сторонники. Они сегодня пришли в Мосгордуму. Шувалова сообщила им, что в последний момент лидер фракции КПРФ Николай Зубрилин отозвал её заявку на проведение «круглого стола». Сторонники Навального говорят, что пришли провокаторы, которые сначала толпились перед Мосгордумой, а затем попытались ворваться к Шуваловой в кабинет.
2019-11-29T11:31:00+03:00
2019-11-29T11:31:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 29 ноября 2019
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