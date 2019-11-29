В финальной версии законопроекта о домашнем насилии появилось понятие «примирение»

Инициатива размещена на сайте Совета Федерации, вскоре она будет внесена в Госдуму. В течение двух недель все заинтересованные стороны могут представить свои замечания.

Общественные и некоммерческие организации, занимающиеся профилактикой семейно-бытового насилия, обяжут содействовать примирению жертвы и агрессора. Об этом говорится в итоговой версии законопроекта, с которой ознакомилась газета РБК. В документе отмечается, что такие организации должны будут выяснять и устранять причины насилия, проводя индивидуальную работу с нарушителями. В профилактике и помощи пострадавшим также должны участвовать полиция, прокуратура, омбудсмены, органы власти, медицинские и другие учреждения. Их задача – не только бороться с последствиями, но и предупреждать такие преступления. В законопроекте также прописаны виды семейно-бытового насилия – под этим термином понимается действие или бездействие, которое причиняет или содержит угрозу причинения физического, психического страдания или имущественного вреда. Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, писала, что в Кремле считают правильным убрать из текста документа все, что касается нефизических видов насилия.

У законопроекта есть и противники. В столице ранее прошел митинг движения «Сорок сороков», выступающего против инициативы. Между тем, авторы нормы сообщали о том, что им поступают угрозы.