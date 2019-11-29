Следственный комитет начал проверку изолятора временного содержания, куда помещали участников акции протеста 27 июля

Следственный комитет начал проверку изолятора временного содержания по Северо-Восточному округу Москвы, куда помещали участников акции протеста 27 июля. Поводом стали грубые нарушения, рассказала агентству ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. Она подчеркнула, что там подозреваемых помещали в одну камеру с ранее судимыми, причём, по тяжким статьям.