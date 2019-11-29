В отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки размером около 8 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте регионального Управления Следственного комитета. Делом занимается ФСБ, отмечает агентство ТАСС.