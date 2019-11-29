В отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки размером около 8 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте регионального Управления Следственного комитета. Делом занимается ФСБ, отмечает агентство ТАСС.
2019-11-29T10:30:00+03:00
2019-11-29T10:31:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 29 ноября 2019
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