В финальной версии законопроекта о семейно бытовом насилии появилось понятие «примирение»

Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа, который ещё не внесли в Госдуму. В законопроекте говорится, что общественные организации, которые помогают пострадавшим от домашнего насилия, должны будут содействовать примирению жертвы с тем, кто насилие совершил. Также они должны будут проводить работу с агрессором, чтобы выяснять и устранять причины насилия. Сотрудники полиции будут выписывать защитные предписания пострадавшим и тем, кому насилие угрожает. Документ будет запрещать нарушителю вступать в любые контакты с жертвой в течение месяца. Если преследования не прекратятся, агрессора могут обязать пройти психологическую программу и покинуть место совместного с жертвой проживания. Для этого понадобится судебный ордер.