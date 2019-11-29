В финальной версии законопроекта о семейно бытовом насилии появилось понятие «примирение»

Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа, который ещё не внесли в Госдуму. В законопроекте говорится, что общественные организации, которые помогают пострадавшим от домашнего насилия, должны будут содействовать примирению жертвы с тем, кто насилие совершил. Также они должны будут проводить работу с агрессором, чтобы выяснять и устранять причины насилия. Сотрудники полиции будут выписывать защитные предписания пострадавшим и тем, кому насилие угрожает. Документ будет запрещать нарушителю вступать в любые контакты с жертвой в течение месяца. Если преследования не прекратятся, агрессора могут обязать пройти психологическую программу и покинуть место совместного с жертвой проживания. Для этого понадобится судебный ордер.
2019-11-29T10:30:00+03:00
2019-11-29T10:31:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 29 ноября 2019
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