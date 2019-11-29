В ООН ждут от России разъяснений по поводу разгона летних протестных акций в Москве. Об этом пишет газета «Ведомости». Запрос постпреду России направили рабочая группа по произвольным задержаниям и спецдокладчики по защите прав. В МИДе, как отмечает издание, отказались от комментариев на этот счёт.
2019-11-29T10:30:00+03:00
2019-11-29T10:30:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2545663-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:30, 29 ноября 2019
Загрузка комментариев...