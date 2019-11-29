В ООН ждут от России разъяснений по поводу разгона летних протестных акций в Москве. Об этом пишет газета «Ведомости». Запрос постпреду России направили рабочая группа по произвольным задержаниям и спецдокладчики по защите прав. В МИДе, как отмечает издание, отказались от комментариев на этот счёт.