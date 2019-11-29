Центр организации дорожного движения рекомендовал москвичам пересесть с личного транспорта на метро. В городе ожидается гололедица из-за осадков. Вчера Гидрометцентр до воскресенья объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в двенадцати регионах Центрального округа, в том числе, в Московской области. Это связано с гололедицей.
2019-11-29T10:00:00+03:00
2019-11-29T10:06:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:00, 29 ноября 2019
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