Центр организации дорожного движения рекомендовал москвичам пересесть с личного транспорта на метро. В городе ожидается гололедица из-за осадков. Вчера Гидрометцентр до воскресенья объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в двенадцати регионах Центрального округа, в том числе, в Московской области. Это связано с гололедицей.