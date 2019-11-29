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10:00, 29 ноября 2019

В Приамурье достроили первый автомобильный мост из России в Китай

На сооружение пошли частные деньги. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов рублей.

Длина моста из Благовещенска в Хейхэ – всего чуть больше километра, но даже такого между странами не было. Проект первого трансграничного моста задумали около 20 лет назад. Строительство велось три года. Россия и Китай построили по 540 метров будущего сооружения. Отечественным компаниям пришлось проложить еще 13 километров подъездных путей.

Работы на этом не завершены. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что частный инвестор вложит еще порядка 9 миллиардов рублей для застройки предмостовой зоны.

Как ожидается, грузооборот между странами вырастет после открытия моста в восемь раз. В министерстве развития Дальнего Востока рассчитывают на увеличение потока китайских туристов.

Автомобильное движение по мосту откроют весной следующего года.



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