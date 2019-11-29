Один из руководящих сотрудников ФАС Максим Тимофеев арестован по делу об избиении престарелой матери

Он утверждает, что этого не делал.

В уголовном деле об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Максим Тимофеев пока проходит подозреваемым. Версия следствия: он избил свою 80-летнюю маму, о том же сообщила и она сама. Пожилая женщина получила открытую черепно-мозговую травму и височное кровотечение и попала в институт Склифософского. Серьёзный инцидент произошёл в минувшее воскресенье, в День матери. Тимофеев, заместитель главы отдела по газовой промышленности антимонопольной службы уверяет, что его мама, инвалид второй группы, сама себе нанесла тяжёлую травму. По его словам она упала, пытаясь встать с кровати, и ударилась о мебель. Тимофеев также утверждает, что отвёз мать в Склиф, а когда ввернулся его ждала полиция, в отделении ему сломали ногу. Адвокат Максим Пашков рассказал агентству ТАСС, что в ОВД подзащитному серьёзно повредили колено. Понадобилась операция. Из-за неё суд вчера рассмотрел ходатайство следствия об аресте. Его удовлетворили. Тимофеев останется под стражей до конца января. Прокурор в суде предположил, что чиновник специально травмировал себя, чтобы избежать ареста.

Знакомые замглавы отдела ФАС в интервью изданию газета.ру назвали его грубым, конфликтным и вспыльчивым человеком. Тимофеев в свою очередь пожаловался на полицейских, которые его задерживали.