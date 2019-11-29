Суд, как ожидается, в ближайшие минуты начнёт рассматривать вопрос о мере пресечения фигуранту «московского дела»

Басманный суд Москвы, как ожидается, в ближайшие минуты начнёт рассматривать вопрос о мере пресечения новому фигуранту «московского дела». 30-летнего программиста Сергея Суровцева обвиняют в том, что во время протестной акции 27 июля он поднял секцию металлического ограждения и ударил ею сотрудника Росгвардии, а затем попытался блокировать передвижение других силовиков, охранявших общественный порядок. После этого молодой человек скрылся, утверждают в Следственном комитете. Как рассказал Эху адвокат Суровцева Василий Кушнир, была проведена экспертиза, во время которой установили личность его подзащитного.

После летних протестов в Москве фигурантами уголовных дел о массовых беспорядках и нападении на силовиков стали более 20 человек. Сейчас под следствием находятся 15 обвиняемых, семеро уже осуждены, отмечает сайт «Медиазона».