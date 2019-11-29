В думе на этот час назначен «круглый стол», где планировалось обсудить конфискацию денег участников акций протеста

В Мосгордуме на этот час назначен «круглый стол», где планировалось обсудить конфискацию денег и имущества участников протестных акций. Мероприятие на своём сайте анонсировала депутат Елена Шувалова. Однако сейчас коммунист Шувалова, пришедшая на заседание, сказала собравшимся, что глава фракции КПРФ Николай Зубрилин отозвал её заявку на «круглый стол». Об этом с места событий сообщает пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш. Она отмечает, что Навальный тоже пришёл на эту встречу и сейчас находится у здания Мосгордумы.