В предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА вничью сыграл с болгарским «Лудогорцем». Встреча завершилась со счётом 1:1. ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф. Тем временем, «Краснодар» обыграл швейцарский «Базель» со счётом 1:0. Российская команда сохраняет шансы на выход из группы.
2019-11-29T09:30:00+03:00
2019-11-29T09:32:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 29 ноября 2019
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