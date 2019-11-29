В предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА вничью сыграл с болгарским «Лудогорцем». Встреча завершилась со счётом 1:1. ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф. Тем временем, «Краснодар» обыграл швейцарский «Базель» со счётом 1:0. Российская команда сохраняет шансы на выход из группы.