На Дальнем Востоке завершили строительство первого автомобильного моста из России в Китай

Он соединил города Благовещенск и Хэйхэ. Длина моста 1080 метров. Ровно половину построила Россия, другую половину – Китай. Протяжённость подъездных путей составляет около 20 километров. Подготовка к строительству шла больше 20 лет. Ожидается, что полностью мост будет запущен в эксплуатацию весной будущего года.