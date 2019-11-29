На Дальнем Востоке завершили строительство первого автомобильного моста из России в Китай

Он соединил города Благовещенск и Хэйхэ. Длина моста 1080 метров. Ровно половину построила Россия, другую половину – Китай. Протяжённость подъездных путей составляет около 20 километров. Подготовка к строительству шла больше 20 лет. Ожидается, что полностью мост будет запущен в эксплуатацию весной будущего года.
2019-11-29T09:30:00+03:00
2019-11-29T09:31:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 29 ноября 2019
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