Московская область стала лидером по числу приговоров о насилии в армии

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные за последние 10 лет, предоставленные Верховным судом. Согласно этим сведениям, в целом число приговоров за дедовщину сокращается. Резкий спад произошёл в 2012 году. Уменьшается и число осуждённых за превышение полномочий. Больше всего армейских дел рассматривают в Подмосковье и на Дальнем Востоке.