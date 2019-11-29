Московская область стала лидером по числу приговоров о насилии в армии

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные за последние 10 лет, предоставленные Верховным судом. Согласно этим сведениям, в целом число приговоров за дедовщину сокращается. Резкий спад произошёл в 2012 году. Уменьшается и число осуждённых за превышение полномочий. Больше всего армейских дел рассматривают в Подмосковье и на Дальнем Востоке.
2019-11-29T09:30:00+03:00
2019-11-29T09:31:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 29 ноября 2019
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