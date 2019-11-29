Компания Евгения Пригожина подала иск более чем на 650 тысяч рублей к московскому колледжу полиции

Компания Евгения Пригожина, которого называют «поваром» Путина, подала иск более чем на 650 тысяч рублей к московскому колледжу полиции. Об этом сообщает сайт МБХ-медиа со ссылкой на картотеку Арбитражного суда. Суть претензий не уточняется. 2 года назад компания «Московский школьник» получила контракт на организацию питания в колледже. Размер тендера 60 миллионов рублей. Контракт был рассчитан на 2 года, его действие закончилось в августе.
2019-11-29T09:30:00+03:00
2019-11-29T09:30:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 29 ноября 2019
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