Компания Евгения Пригожина подала иск более чем на 650 тысяч рублей к московскому колледжу полиции

Компания Евгения Пригожина, которого называют «поваром» Путина, подала иск более чем на 650 тысяч рублей к московскому колледжу полиции. Об этом сообщает сайт МБХ-медиа со ссылкой на картотеку Арбитражного суда. Суть претензий не уточняется. 2 года назад компания «Московский школьник» получила контракт на организацию питания в колледже. Размер тендера 60 миллионов рублей. Контракт был рассчитан на 2 года, его действие закончилось в августе.