Аэрофлот предлагает создать компанию для защиты аэропортов от птиц

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад главного специалиста департамента управления безопасностью полётов авиакомпаний. Материалы Игоря Нельги представлены на сайте Росавиации. По словам специалиста, компания должна предоставлять аэропортам ловчих птиц и собак для повышения орнитологической защиты. Нельга отметил, что сейчас эта практика не распространена.

В августе попадание птиц в двигатели самолёта стало причиной аварийной посадки аэробуса Уральских авиалиний в кукурузном поле.