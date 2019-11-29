Новый способ махинации с банковскими картами придумали мошенники

Похожие же схемы используют «наперсточники» и так называемые «автоподставщики».

Вы подходите к банкомату и обнаруживаете в нем карту, которую якобы забыл предыдущий клиент. Устройство сигнализирует о том, что вот-вот «съест карту», к тому же вам надо воспользоваться банкоматом, поэтому вы, не задумываясь, берете ее и возвращаете недалеко удалившемуся хозяину. Тот, как бы спохватившись, проверяет баланс и заявляет, что с его счета сняли 5-10-15 тысяч рублей, а вы – последний, кто держал карту в руках. Тут же находится якобы незнакомый подставной жертве свидетель, который эту версию подтверждает. Хозяин карты угрожает вызвать полицию, а поскольку на ней остались отпечатки пальцев, то доказать вашу вину не будет проблемы. Об этой схеме в своем Facebook рассказал пользователь Сергей Гатилов. Полковник МВД в отставке Евгений Черноусов рассказала газете «Известия», что такой же сценарий используется с игрой в наперстки, где тоже есть актер и свидетель. Также разыгрывается сценка. Известен еще один похожий вариант с автомошенниками, которые угрозами и психологическим давлением вынуждают заплатить за якобы поврежденную машину.

Подобные вымогательства с картами не происходят в офисах банков, где на помощь может перейти специалист. Мошенники, как правило, выбирают немноголюдные места.