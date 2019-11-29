ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на регулятора. По величине активов финансово-кредитное учреждение, зарегистрированное в городе Старый Оскол, занимает место в четвёртой сотне в банковской системе России.
2019-11-29T08:45:00+03:00
2019-11-29T08:46:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:45, 29 ноября 2019
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