ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на регулятора. По величине активов финансово-кредитное учреждение, зарегистрированное в городе Старый Оскол, занимает место в четвёртой сотне в банковской системе России.