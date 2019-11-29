Авиакомпания IFly задержала вылет из Уфы в китайскую Санью более чем на сутки

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Там говорят, что причиной стала неисправность воздушного судна. Пассажиров собираются отправить завтра в 16.30. на рейс зарегистрировано более 340 пассажиров. В пресс-службе подчеркнули, что им предоставили напитки, горячее питание и места в гостинице.