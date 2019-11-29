Сразу на двух Московских Центральных диаметрах сегодня утром произошли сбои в графике движения поездов

Как говорится в Твиттере Центральной пригородной пассажирской компании, это связано с подозрениями на неисправность составов. Для проверки были увеличены интервалы на Белорусском направлении и на Рижском в сторону Москвы. В компании подчеркнули, что проверяют все системы при возникновении малейших подозрений.

Тем временем, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал, что Центральная пригородная пассажирская компания оплатит расходы, связанные с ликвидацией проблем при запуске МЦД. Размер финансовых потерь не раскрывается. По подсчётам издания, это сумма около 300 миллионов рублей. Сюда входит, в том числе, обеспечение бесплатного проезда. Из-за сбоя в системе оплаты поездки по МЦД сделали бесплатными до 8 декабря.