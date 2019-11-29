Сразу на двух МЦД произошли сбои в движении поездов

Сразу на двух Московских центральных диаметрах в пятницу утром произошли сбои в графике движения поездов из-за подозрений на неисправность составов.

Как сообщается на странице в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании, для проверки составов были увеличены интервалы на МЦД-1 на Белорусском направлении и МЦД-2 на Рижском направлении в сторону Москвы.

«Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время движение на МЦД осуществляется в графике.

Движение по двум линиям МЦД «Одинцово — Лобня» (МЦД-1) и «Нахабино — Подольск» (МЦД-2) было запущено 21 ноября.

До 8 декабря проезд на МЦД будет бесплатным.