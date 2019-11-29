Американский лидер Дональд Трамп впервые за свой президентский срок посетил Афганистан

Там он встретился со своим афганским коллегой Ашрафом Гани. Президент Соединённых Штатов сообщил, что продолжит переговоры с талибаном и настаивает, чтобы группировка согласилась на прекращение огня. Талибан — это признанная террористической и запрещённая в России организация.
2019-11-29T08:30:00+03:00
2019-11-29T08:33:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 29 ноября 2019
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