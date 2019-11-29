Американский лидер Дональд Трамп впервые за свой президентский срок посетил Афганистан

Там он встретился со своим афганским коллегой Ашрафом Гани. Президент Соединённых Штатов сообщил, что продолжит переговоры с талибаном и настаивает, чтобы группировка согласилась на прекращение огня. Талибан — это признанная террористической и запрещённая в России организация.