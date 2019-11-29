Суд сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос о мере пресечения для нового фигуранта «московского дела»

Басманный суд Москвы сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос о мере пресечения для нового фигуранта так называемого «московского дела». По версии следствия, 30-летний Сергей Суровцев на акции протеста 27 июля ударил сотрудника Росгвардии секцией металлического ограждения, после чего скрылся. Как рассказал «Эху» адвокат Суровцева Василий Кушнир, была проведена экспертиза, во время которой установили личность его подзащитного.

О задержании Суровцева стало известно накануне. О молодом человеке известно, что он работал программистов в различных IT компания, в том числе, в США, а также участвовал в работе над российской спутниковой системой ГЛОНАСС. Об этом, в частности, сообщает МБХ-медиа со ссылкой на мать подозреваемого.