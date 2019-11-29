В Госдуме готовят законопроект об ограничении доли иностранного капитала в российских частных клиниках. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на автора инициативы депутата-единоросса Евгения Фёдорова. По его мнению доля иностранного участия в уставном капитале медицинских учреждений не должна превышать 20 процентов.