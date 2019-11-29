В Госдуме готовят законопроект об ограничении доли иностранного капитала в российских частных клиниках. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на автора инициативы депутата-единоросса Евгения Фёдорова. По его мнению доля иностранного участия в уставном капитале медицинских учреждений не должна превышать 20 процентов.
2019-11-29T08:30:00+03:00
2019-11-29T08:31:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 29 ноября 2019
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