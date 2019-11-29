Тверской суд Москвы до конца января арестовал зам.руководителя одного из отделов Федеральной антимонопольной службы

Максима Тимофеева подозревают в избиении 80-летней матери. Сам он говорит, что мать инвалид, упала, пытаясь встать с кровати и ударилась о мебель. Адвокат чиновника Максим Пашков утверждает, что его подзащитный отвёз пострадавшую в Институт Склифосовского, а когда вернулся, его забрали полицейские и избили. По словам Пашкова, Тимофееву сломали ногу. Прокурор в суде сказал, что чиновник специально нанёс себе травму, чтобы избежать ареста.

Агентство «Москва» со ссылкой на источник писало, что пенсионерку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и кровотечением. Она сказала, что её избил сын.