Мошенники придумали ещё один способ хищения денег с банковских карт

Они, якобы, случайно забывают карту в банкомате и просят её вытащить оказавшегося рядом человека. После того, как тот помогает, мошенник проверяет баланс и утверждает, что с его счёта пропали деньги, как правило, от 5 до 15 тысяч рублей и требуют вернуть эту сумму.

Об этом рассказал в соцсети Facebook сотрудник страховой компании «Ресогарантия» Сергей Гатилов. По его словам, в схеме задействованы люди, которые, якобы, стали свидетелями. Они в таких ситуациях начинают говорить, что всё видели и банкомат сохранил отпечатки пальцев.